Народная любовь: Горячие фото темнокожего крымского депутата взорвали соцсети

На минувших выборах депутатом городского совета Армянска стал уроженец Нигерии Ханса Дуглас. Он приехал в Крыму из Кубани по программе «Земской доктор» полтора года тому назад как врач-хирург.

Ханса Дуглас очень много времени проводит на работе. Фото: личный архив

Сейчас он ведет прием в местной поликлинике, трудится и в операционном зале.

Медику довелось рекламировать дорогие бренды одежды. Фото: соцсети

Но темнокожий парень не только политик и подающий надежды хирург. Он – фотомодель! Хотя и в прошлом.

Заглянешь в соцсети, а там россыпь фото, где хирург-депутат щеголяет в дорогущих нарядах от знаменитых кутюрье.

Ханса Дуглас не остался в модельном бизнесе. Фото: соцсети

Или просто демонстрирует роскошную физическую форму: кубики на животе мало кого могут оставить равнодушными!

Костюмчик на атлетически сложенном враче сидит просто отлично. Фото: соцсети

- Я действительно пробовал себя в роли фотомодели, - признался КП-Крым Ханса Дуглас. - Когда жил в Краснодаре, то рекламировал разные известные бренды. Просто я люблю все новое, люблю экспериментировать. Но уйти на подиум даже мысли не возникало. Я приехал в Россию, чтобы стать врачом и помогать людям.

Ханса Дуглас прекрасно выглядит на фото. Фото: соцсети

Если предположить, что большую часть электората Ханса Дугласа на этих выборах составляли представительницы прекрасного пола, то народная любовь к депутату вполне объяснима. Тем более, что он зарекомендовал себя в глазах жителей Армянска, как знающий свое дело и очень вежливый врач-хирург.

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