Минобороны РФ опубликовало видео, как в сторону британского эсминца в Черном море летят бомбы

Фото: скриншот из видео

Министерство обороны РФ обнародовало видео, на котором видно, как российский самолет и беспилотник отслеживают движение британского эсминца Defender в Черном море.

На кадрах видно, как в сторону корабля НАТО летят фугасные авиабомбы. До этого российские военные и пограничники открыли предупредительный огонь, чтобы эсминец не заходил в территориальные воды РФ. Но предупреждения не помогли.

После этого "Дефендер" покинул территориальные воды РФ, отметили в Минобороны.

В Британии заявили, что плыли по территориальным водам Украины. Кроме того, иностранцы опровергли, что российские военные открывали предупредительный огонь.

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