В Крыму начался сезон дельфинят-сирот

Азовку не удалось спасти. Фото: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»/VK

У берегов Крымского полуострова можно увидеть азовок, белобочек и афалин, но с каждым годом такие встречи происходят все реже и реже. Численность дельфинов катастрофически сокращается. Виной тому человек. Много китообразных гибнет в рыболовецких сетях, но когда в снастях задыхается кормящая самка, то количество жертв удваивается.

- Сезон дельфинят-сирот в этом году начался раньше, чем обычно, - сообщили в Центре реабилитации дельфинов «Безмятежное Море» и рассказали об очередном выбросившемся млекопитающем. - Этот детеныш азовки из последних сил выплыл на берег в Алуште; можно отчетливо видеть, насколько катастрофически он истощен.

По итогам экспресс-анализа крови стало ясно, что малыш не жилец на этом свете:

- Такие дельфинята прибиваются к берегу, едва находясь в сознании, и сложно даже представить, насколько им плохо в эти часы.

Всего за май и июнь зоозащитники получили сообщения о 220 китообразных на берегу, из которых 46 были новорожденными.

Ученые еще раз напомнили, что делать, если вы увидели дельфина на берегу:

- Не прогонять в море и не выталкивать на глубину, не совершать самостоятельных действий; сообщить в Центр спасения морских млекопитающих в Крыму +7 (978) 032-68-52 и следовать инструкциям до приезда помощи.

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