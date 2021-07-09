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Общество9 июля 2021 7:08

Как выглядит набережная Ялты после наводнения и генеральной уборки

Город счастья приходит в себя после «библейского потопа»
Ольга АВЕРЬЯНОВАОльга АВЕРЬЯНОВА
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Ялта. Фото: Алекс Кедми/VK

Ялта. Фото: Алекс Кедми/VK

Непогода изрядно покуролесила на полуострове. Природная стихия покусилась и на жемчужину Крыма – красавицу Ялту.

Потоки грязи захлестнули визитную карточку города – набережную имени Владимира Ленина, но общими усилиями популярное место отдыха привели в порядок.

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Как выглядит набережная Ялты после наводнения и генеральной уборки.
Как выглядит набережная Ялты после наводнения и генеральной уборки.
Видео: Алекс Кедми/VK

- Как живет ялтинская набережная после наводнения и генеральной уборки, - так автор Алекс Кедми назвал свое видео, которое выложил в соцсети.

Город-курорт пришел в себя, нет и намека на то, что не так давно, променада зона была покрыта смесью из земли, мусора и камня.

Все убрано и чисто, как прежде летают нагловатые голуби, радуют своими талантами уличные музыканты, детвору развлекают аниматоры. Тишь да гладь, да божья благодать!

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