Ялта. Фото: Алекс Кедми/VK

Непогода изрядно покуролесила на полуострове. Природная стихия покусилась и на жемчужину Крыма – красавицу Ялту.

Потоки грязи захлестнули визитную карточку города – набережную имени Владимира Ленина, но общими усилиями популярное место отдыха привели в порядок.

Смотреть видеосюжет Как выглядит набережная Ялты после наводнения и генеральной уборки.

- Как живет ялтинская набережная после наводнения и генеральной уборки, - так автор Алекс Кедми назвал свое видео, которое выложил в соцсети.

Город-курорт пришел в себя, нет и намека на то, что не так давно, променада зона была покрыта смесью из земли, мусора и камня.

Все убрано и чисто, как прежде летают нагловатые голуби, радуют своими талантами уличные музыканты, детвору развлекают аниматоры. Тишь да гладь, да божья благодать!

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