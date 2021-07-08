В затопленной Керчи жители неделями ждут воду

Воды в некоторых домах нет с 17 июня Фото: Архив "КП"

Жители Керчи жалуются на многодневное отсутствие центрального водоснабжения. Работники местного филиала «Воды Крыма» заняты на ликвидации последствий потопа, и сроки ремонта сетей отодвигаются.

- Огромное количество обращений по Керчи по отсутствию водоснабжения, - подчеркнул глава Крыма Сергей Аксенов на штабе по выполнению региональных и федеральных программ. - По 7, 10, 20 дней нет воды, сума посходили? Люди пишут, что уже не знаем куда обращаться.

Так в доме по ул. Пирогова воды нет 20 дней, на ул. Петра Алексеева - 8 дней, в поселках Аршинцево и Аджимушкай обещают отремонтировать сети только к 12 июля.

- Это связано с подтоплением, - пояснил глава администрации Керчи Сергей Бороздин. - Идет восстановление сетей, филиал «Воды Крыма» работает в очень напряженном режиме.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Крыма Сергей Донец считает, что причина не в ликвидации последствий ЧС, а низкой эффективности управленческих решений.

- Управленческие решения, которые принимаются руководителем филиала «Воды Крыма», абсолютно не эффективны, - подчеркнул министр. - Выехали специалисты головного предприятия «Воды Крыма», будем наводить порядки. Касаемо директора - ему будет предложено искать новое место работы.

Глава МинЖКХ заверил, что сегодня в ночь вся необходимая техника будет направлена в Керчь, включая водовозки для подвоза воды на время аварийно-восстановительных работ.

Напомним, в результате сильных осадков в Керчи была затоплена центральная часть города. С 17 июня в городе идут восстановительные работы.

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