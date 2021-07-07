В Крыму закончили ликвидацию последствий нескольких потопов

В некоторых регионах Крыма выпало три месячных нормы осадков Фото: Архив "КП"

Крымские власти рапортуют: ликвидация последствий подтоплений, которые были вызваны ливнями, завершена. Как отметил глава региона Сергей Аксенов, туристическая инфраструктура республики значительно не пострадала, а отдыху гостей ничего не мешает.

- Сейчас самое главное для всех - соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности, требования Роспотребнадзора. Это залог успеха курортного сезона и комфортного отдыха, - подчеркнул глава РК. - Очень рассчитываю на ответственность и дисциплину крымчан и гостей полуострова.

Напомним, что из-за осадков, накрывающих Крым с середины июня, наводнения охватывали Керчь, Ялту, частично Белогорск, Феодосию. На минувших выходных дожди обрушились на Бахчисарайский район. Сегодня стало известно о частичном затоплении Сакского района. Накануне в Евпатории за день выпала половина месячной нормы осадков. Почти две трети пляжей Большой Ялты остаются закрытыми из-за угрозы распространения инфекционных заболеваний.

Ранее в МЧС по Крыму отметили, что откачка воды с придомовых территорий и подвальных помещений жилых многоквартирных и частных домовладений в Ялте, Керчи и Бахчисарайском районе завершена. Всего с начала аварийно-восстановительных работ специалисты уже откачали около 300 тысяч кубических метров воды на 526 объектах.

Продолжается работа и по просушке подтопленных зданий с помощью специальных тепловых пушек. После завершения мероприятий подразделения МЧС России проведут дезинфекцию помещений.

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