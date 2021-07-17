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Общество17 июля 2021 10:18

В Крыму у берегов Опука резвятся 10 взрослых дельфинов и 1 новорожденный

Китообразные облюбовали западное побережье заповедника
Ольга АВЕРЬЯНОВАОльга АВЕРЬЯНОВА
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Среди взрослых дельфинов есть один новорожденный. Фото: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»/VK

Среди взрослых дельфинов есть один новорожденный. Фото: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»/VK

Каждая встреча с млекопитающими, которые живут в Черном море – это радость для крымчан и отдыхающих. Чаще всего китообразных можно увидеть у берегов Севастополя, Сакского района, Евпатории, Судака, и конечно же Тарханкут.

Стало известно еще одно место, где обитают милые существа.

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На Опукском побережье Крыма живут 11 веселых дельфинов
На Опукском побережье Крыма живут 11 веселых дельфинов
Видео: Сергей Захаров/ФГБУ «Заповедный Крым»/VK

- Западное побережье Опукского заповедника является домом для одиннадцати дельфинов Черноморских афалин, среди которых есть и новорожденный, - такой пост появился в паблике ФГБУ «Заповедный Крым» в ВКонтакте.

Опук привлекает млекопитающих тем, что здесь мелководье, прозрачная вода, есть рыба и малолюдно.

- Природоохранный статус территории играет важную роль, - отмечают в заповеднике.

Кстати, волонтеров приглашают убирать мусор на Опуке. Акция чистоты на западной косе заповедника пройдет 17 и 18 июля.

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