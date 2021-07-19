В центре Симферополя дерево упало на припаркованную рядом машину

Тяжелый ствол придавил припаркованную рядом легковушку. Фото: Инцидент Крым|Симферополь|Севастополь ДТП / Вконтакте

Вчера, 18 июля, в центре Симферополя на припаркованный автомобиль ВАЗ рухнуло дерево.

Предположительно, инцидент произошел на улице Самокиша в 19.30. Фото поделились пользователи в соцсетях, передает «Крым 24».

По предварительной информации, никто не пострадал. Подробности случившегося уточняются.

Ранее сообщалось, что в Симферополе загорелся гараж на улице Тарабукина. Пострадавших нет.

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