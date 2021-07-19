В керченском многоквартирном доме, пострадавшем от взрыва, отстроят верхние этажи

Местные власти приняли решение, что жителей из пострадавших квартир нужно переселять в новые. Фото: пресс-служба администрации Керчи

В пострадавшей от взрыва многоэтажке в Керчи на улице Кирова отстроят заново верхние этажи. Детали проекта уже представили жильцам дома, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Демонтировать верхние три этажа (с 7 по 10 включительно) решено в третьем подъезде, который больше остальных пострадал от взрыва. После этого их отстроят заново. Сейчас результаты технического обследования дома направлены на Главгосэкспертизу, далее займутся поиском подрядчика.

Также в каждом подъезде заменят лифты, сети холодного водоснабжения и канализации, сети электроснабжения, проведут капитальный ремонт отопительной системы с заменой радиаторов во всех квартирах.

Кроме того, утеплят стены минераловатными плитами и покроют декоративной штукатуркой, сам фасад решено перекрасить, крышу покроют новыми современными материалами. На проект отведено 8 месяцев.

Ранее сообщалось, что сотрудников газовой службы будут судить за взрыв дома в Керчи. Один человек погиб, общий ущерб разрушений оценен в 13 миллионов рублей.

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