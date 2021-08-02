Иск Украине о водной блокаде Крыма подадут до конца года

Иск Украине относительно водной блокады Крыма будет подан до конца этого года Фото: Елизавета КВАЧКОВА

Рабочая группа, которая занимается сбором материалов и подготовкой иска к Украине за ущерб, нанесенный водной блокадой Крыма, планирует подать документы в суд до конца этого года.

- Информация, которую будем подавать в арбитражный суд, подлежит очень четкой и кропотливой проверке, сбору огромного объема документов. Соответствующие поручения даны республиканским министерствам, чтобы каждая цифра имела обоснование, эта работа идет, но это требует времени, – цитирует ТАСС главу комитета по законодательству регионального Госсовета Крыма Сергея Трофимова.

Ранее крымские власти заявляли о том, что иски будут поданы по пяти блокадам Крыма со стороны Украины: энергетической, водной, транспортной, продовольственной и банковской.

Напомним, что в 2014 в Крыму и Севастополе прошел референдум, по результатам которого большая часть местных жителей высказалась за вхождение в состав РФ. Однако Украина, США и ряд европейских стран не признали российский статус полуострова. Крым подвергся ряду санкций, в частности, Украина перекрыла Северо-Крымский канал, который обеспечивал регион пресной водой. Водная блокада привела к дефициту воды на полуострове. Регион понес большие убытки: часть сельскохозяйственных предприятий были вынуждены закрыться, местные водохранилища постоянно пересыхают.

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