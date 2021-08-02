Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика2 августа 2021 10:42

Иск Украине о водной блокаде Крыма подадут до конца года

Ущерб оценен на 1,5 триллионов рублей
Елизавета КВАЧКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Иск Украине относительно водной блокады Крыма будет подан до конца этого года

Иск Украине относительно водной блокады Крыма будет подан до конца этого года

Фото: Елизавета КВАЧКОВА

Рабочая группа, которая занимается сбором материалов и подготовкой иска к Украине за ущерб, нанесенный водной блокадой Крыма, планирует подать документы в суд до конца этого года.

- Информация, которую будем подавать в арбитражный суд, подлежит очень четкой и кропотливой проверке, сбору огромного объема документов. Соответствующие поручения даны республиканским министерствам, чтобы каждая цифра имела обоснование, эта работа идет, но это требует времени, – цитирует ТАСС главу комитета по законодательству регионального Госсовета Крыма Сергея Трофимова.

Ранее крымские власти заявляли о том, что иски будут поданы по пяти блокадам Крыма со стороны Украины: энергетической, водной, транспортной, продовольственной и банковской.

Напомним, что в 2014 в Крыму и Севастополе прошел референдум, по результатам которого большая часть местных жителей высказалась за вхождение в состав РФ. Однако Украина, США и ряд европейских стран не признали российский статус полуострова. Крым подвергся ряду санкций, в частности, Украина перекрыла Северо-Крымский канал, который обеспечивал регион пресной водой. Водная блокада привела к дефициту воды на полуострове. Регион понес большие убытки: часть сельскохозяйственных предприятий были вынуждены закрыться, местные водохранилища постоянно пересыхают.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50