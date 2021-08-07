Часть Севастополя может обвалиться в море

В Севастополе есть берега, которые подвержены эрозии. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Обвалы, сели и оползни – не страшилки, а реальность для Крымского полуострова.

Разрушительные природные явления время от времени проявляют свой гнусный характер. Пострадала Васильевка в Ялте, в Севастополе в районе мыса Толстый «съехала» в море гостиница.

В городе-герое сотрудники МЧС, чтобы избежать беды, следят за обвалоопасными участки побережья.

- Оценить ситуацию во всей полноте и в короткий срок обследовать масштабные территории специалистам помогают беспилотники, - сообщили в ГУ МЧС России по городу Севастополю.

В ведомстве рассказали, что в рейде задействуют одновременно до трех квадрокоптеров, которые фиксируют особенности рельефа, производят фото- и видеофиксацию обрывистых склонов, подверженных эрозии.

Особое внимание – берегам Качи, где слоистая почва (песок и глина) сама по себе рыхлая, вдобавок берег размывают дожди и подземные воды.

Все данные о «самочувствии» опасных участков передаются в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по городу Севастополю

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50