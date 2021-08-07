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Общество7 августа 2021 10:29

Часть Севастополя может обвалиться в море

МЧС обследует опасные участки побережья квадрокоптерами
Ольга АВЕРЬЯНОВАОльга АВЕРЬЯНОВА
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В Севастополе есть берега, которые подвержены эрозии.

В Севастополе есть берега, которые подвержены эрозии.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Обвалы, сели и оползни – не страшилки, а реальность для Крымского полуострова.

Разрушительные природные явления время от времени проявляют свой гнусный характер. Пострадала Васильевка в Ялте, в Севастополе в районе мыса Толстый «съехала» в море гостиница.

Часть Севастополя может обвалиться в море: МЧС обследует опасные участки побережья с помощью квадрокоптеров.
Видео: ГУ МЧС России по городу Севастополю

В городе-герое сотрудники МЧС, чтобы избежать беды, следят за обвалоопасными участки побережья.

- Оценить ситуацию во всей полноте и в короткий срок обследовать масштабные территории специалистам помогают беспилотники, - сообщили в ГУ МЧС России по городу Севастополю.

В ведомстве рассказали, что в рейде задействуют одновременно до трех квадрокоптеров, которые фиксируют особенности рельефа, производят фото- и видеофиксацию обрывистых склонов, подверженных эрозии.

Особое внимание – берегам Качи, где слоистая почва (песок и глина) сама по себе рыхлая, вдобавок берег размывают дожди и подземные воды.

Все данные о «самочувствии» опасных участков передаются в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по городу Севастополю

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