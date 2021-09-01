Могильник Опушки. Фото: Роман Веселовский/Открытая археология/VK

В окрестностях села Мазанка Симферопольского района ученые уже больше десяти лет изучают древний некрополь-могильник.

За это время сделано немало открытий, перелопачены и просеяны тонны грунта.

Смотреть видеосюжет Как выглядит древний некрополь вблизи Симферополя с высоты птичьего полета

Квадрокоптер, полетав над местом раскопок, снял с высоты птичьего полета место археологических изысканий. Масштабная и величественная картина!

- Так выглядел наш раскоп к концу сезона. Ряды склепов, между ними - подбойные и грунтовые могилы, загадочные ямы, со всех сторон - огромные отвалы, бесконечно сдвигаемые для того, чтобы открывать объекты полностью, и редкие уцелевшие, но пожелтевшие от одиночества, деревья, - такой пост сопровождает фото и видео могильника Опушки.

Именно здесь обнаружили необычное захоронение, где похоронили собак вместе с людьми. Три человеческих скелета и три собачьих.

Крымские ученые теперь ломают голову, почему и зачем собак и людей погребли вместе? Ведь подобного они еще не встречали.

Усложняет задачу и то, что кроме костей и полуразбитой амфоры в захоронении больше ничего не нашли. Обычно же предметы, какими снаряжали в загробный мир усопших, и «рассказывают» о том, что же произошло.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50Но могила с людьми и собаками – это особый случай.