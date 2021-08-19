Собак и детей закопали вместе: Под Симферополем нашли уникальное захоронение

В окрестностях Мазанки археологи работают уже не первый год. Фото: Открытая археология/VK

Больше десяти лет тому назад стало известно, что в окрестностях села Мазанка Симферопольского района есть древний некрополь-могильник. Первыми о кладбище пронюхали черные копатели, которые добыли здесь немало ценных «трофеев», включая древние ювелирные изделия из драгметалла.

Поэтому у настоящих археологов находки поскромнее, если мерить в золотых украшениях, но их научная ценность от этого меньше не становится.

- Обнаружено необычное захоронение, ничего подобного раньше мы не находили, - сообщила КП-Крым Анастасия Стоянова, заместитель руководителя Опушкинской археологической экспедиции.

В глубокой яме-могиле оказалось шесть уровней погребений. Самое удивительное, что здесь что здесь кости собак лежат вместе с человеческими.

Человека похоронили в необычной для погребения позе. Фото: Анастасия Стоянова

- Скелет человека в скрюченном состоянии, что не принято при погребении. Собака же лежит на спине, широко раскинув лапы.

В захоронении лежат вместе останки людей и собак. Фото: Анастасия Стоянова

Голова животного засунута в амфору. Сделали ли это специально, или сосуд был изначальное поставлен сверху, а затем по истечении времени, получалась картина, какую мы увидели?! Непонятно, - говорит Стоянова.

Следующий слой и вовсе шокирующий – останки двух детей, которым предположительно не было и двух лет, и парочка скелетов собак.

Причем кроме костей и полуразбитой амфоры в захоронении нет ни монет, ни украшений, никаких других предметов, какими обычно снаряжали в загробный мир усопших. Обычно именно такие вещи «рассказывают» археологам о том, что же произошло. Но эта могила с людьми и собаками – особый случай!

Почему собак и людей погребли вместе? Когда все это произошло? Пока ответов на эти вопросы нет.

- Возможно, отдельные моменты поможет прояснить амфора, - отметил археолог.

В окрестностях села Опушки умерших погребали очень долго с I века до н.э. до IV века н.э. Здесь ученые нашли: позднескифские склепы ( I век до н.э. – III век н.э.); погребения, присущие для сарматской (I в. н.э. -- середина III в. н.э); , аланской культур(IV век);, а также захоронения германцев с сожжением тел ( IV век). Есть и «лошадиное» кладбище, где предавали земле скакунов.

Топ-4 примечательных находок, сделанных в различное время на территории древнего могильника Опушек:

серебряные серьги с золотой фольгой и вставками из стекла;

в одном из склепов обнаружили свыше двух тысяч самых разных бусин;

стеклянная бусина с изображением человеческого лица;

амулеты в виде египетских скарабеев и сфинксов.

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