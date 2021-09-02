Часть Крыма осталась без света и газа из-за непогоды

Часть крымчан до конца суток осталась без газа и света Фото: Архив "КП"

Из-за непогоды в Крыму часть местных жителей осталась без света и газа, сообщили в пресс-службе предприятия «Крымгазсети».

Напомним, что неблагоприятный прогноз синоптиков на 2 и 3 сентября в Крыму оправдался. Над крымской столицей сегодня хлещут проливные дожди, а шквальный ветер сносит дорожные знаки и валит деревья прямо провода и газопроводы.

Так, минувшей ночью в Симферополе повредился газопроводы на улице Гоголя, в селе Стальное на улице Вишневая, в селе Вилино на улице Калинина (без отключения потребителей), в селе Каштаны на улице Стрельникова Бахчисарайского района.

Сотрудники предприятия сейчас проводят восстановительные работы, свет и газ по указанным адресам должен появится до конца текущего дня.

- Возобновление газоснабжения возможно при условии предоставления доступа во все квартиры, ГУП РК «Крымгазсети» обращается с убедительной просьбой к потребителям, проживающим по указанным адресам находиться дома для предоставления доступа специалистам, – говорится в сообщении.

С подробным перечнем адресов, по которым рабочие будут проводить пуско-наладочные работы газового оборудования, можно ознакомиться по ссылке.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50