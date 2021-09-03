Комик Юрий Гальцев восхитился местом силы в Севастополе

Юрий Гальцев в монашеской келье. Фото: кадр видео galtsev_yuriy/ Instagram

Знаменитый юморист, актер и худрук театра Эстрады им. Аркадия Райкина приехал на Крымский полуостров с внуками – Юрой и Алиной.

Жители Санкт-Петербурга отдали должное местным красотам: полюбовались Фиолентом и лебединым озером в Евпатории. Не забыты и культовые сооружения. Отдыхающие в Севастополе посетили Свято-Климентовский мужской монастырь.

- Мы находимся в кельи монастыря в Инкермане, - рассказал актер в видео, которое разместил в Instagram.

Он отметил крошечные размеры комнаты, где высота потолка, ширина и длина – всего по 1,5 метра. Находясь под впечатлением от увиденного, актер эмоционально, не скрывая восхищения, заявил:

- Здесь монахи молились. Место силы! Все, кто приезжает в Севастополь, обязательно здесь побывайте!

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50