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Общество5 сентября 2021 12:06

В Симферополе на площади Куйбышева устроили «полосу препятствий» для пешеходов

Строители, ведущие реконструкцию, запамятовали о безопасности горожан
Ольга АВЕРЬЯНОВАОльга АВЕРЬЯНОВА
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На площади Куйбышева нет условия для пешеходов.

На площади Куйбышева нет условия для пешеходов.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Столице Республики Крым не везет с благоустройством. Работами на площади перед Домом Советов заинтересовались люди в погонах. Не радуют горожан и дела на площади Куйбышева, где после сноса незаконных строений, затеяли масштабную реконструкцию. Стройку, как полагается оградили, правда использовали для этого мятые и грязные профлисты, создав сложности для проходящих мимо людей.

На площади нет намека на временные дорожки.

На площади нет намека на временные дорожки.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

С недавних пор условия до пешеходов здесь усложнились – появилась «полоса препятствий», в которую входят вывороченные корни деревьев, тротуарная плитка, куски кабеля, груды земли и неогороженная яма.

Подходы к подземному переходу не в лучшем состоянии.

Подходы к подземному переходу не в лучшем состоянии.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

- Как козлики прыгаем, чтобы не сломать ноги, - зло шутят и делятся впечатлениями в соцсети очевидцы, поневоле ставшие участниками опасного квеста.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50