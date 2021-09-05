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Общество5 сентября 2021 15:12

Бабу Люду из Коктебеля возмущают двойники

Знаменитость жалуется, что ее начали копировать
Ольга АВЕРЬЯНОВАОльга АВЕРЬЯНОВА
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Баба Люда - единственная и неповторимая. Фото: Людмила ПАВЛОВНА Коротикова (Чепиль)/VK

Баба Люда - единственная и неповторимая. Фото: Людмила ПАВЛОВНА Коротикова (Чепиль)/VK

Крымчанка Людмила Коротикова (Чепиль) на весь мир прославилась приворотами на секс с помощью полюбень-травы: в Коктебель к пенсионерке за мужской силой едут клиенты со всего белого света.

Но вот незадача у знаменитости завелись конкурентки.

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Баба Люда-«полюбень-трава» из Коктебеля возмущена поведением своих двойников
Баба Люда-«полюбень-трава» из Коктебеля возмущена поведением своих двойников
Видео: Людмила ПАВЛОВНА Коротикова (Чепиль)/VK

- У меня появились двойники, - видео с таким названием размещено в соцсети на странице бабы Люды.

Крымчанка жалуется, что некие особы, копируя ее одежду, манеру разговаривать и даже венок на голове, ходят по набережным полуострова, и представляются ее именем. На деле же баба Люда не покидает пределы родного Коктебеля и привечает своих фанатов на старом, годами облюбованном месте.

Крымчанка объявила войну непорядочным дамам, и чтобы изобличить их, записала видео, которое мигом обрело популярность у пользователей соцсети.

Кстати, нужно отметить, что пародист Дмитрий Грачев, который в Comedy Club мастерски копирует самого Владимира Путина, уроженец Крыма.

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