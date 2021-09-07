Хмурый и холодный рассвет на Ай-Петри. Фото: Андрей Бачурин/VK

В Крыму бархатный сезон, как говорят знатоки, начинается в первых числах сентября и длится до октября. Всяческие «косяки» и аномалии принято приписывать високосному году, но 2020-ый давным-давно ушел, его же приемник лучше не оказался.

Летом мощные ливни изрядно потрепали нервы жителями и гостям полуострова, на редкость неуютная погода подпортила и начало осени.

Смотреть видеосюжет Бархатный сезон на Южном берегу Крыма: На Ай-Петри в сентябре дует холодный ветер

- Ай-Петри, всего +6°, холодный ветер, - такой пост сопровождает видео рассвета в окрестностях канатной дороги на горном плато.

Внизу Ялта, в городе счастья чуть потеплее, чем в горах, днем столбик термометра поднимется до +22°, но учитывая, что скорость норд-оста, то есть северо-восточного ветра, до 12 м/с., сказать, что сейчас бархатный сезон нельзя.

Хотя вода в Черном море у берегов курорта вполне пригодна для купания и даже теплее воздуха +24°.

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