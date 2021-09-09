За последнюю неделю цены на бензин в Крыму не изменились

За последнюю неделю цены не бензин в Крыму не изменились Фото: Архив "КП"

За последнюю неделю стоимость на бензин в Крыму не изменилась. Как сообщает Крымстат, среднероссийские цены за это период все же снизились – на 15 копеек за литр.

- В сравнении с 30 августа 2021 года, средняя стоимость дизельного топлива, а также автомобильного бензина АИ-92, АИ-95, АИ-95 премиум, АИ-98 и выше остались без изменений, – говорится в сообщении.

Средние цены не меняются уже две недели подряд. В начале августа стоимость бензина в Крыму выросла значительно быстрее, чем в других регионах: он дорожал на 24-26 копеек за литр, в Севастополе – на 5-6 копеек за литр.

Ранее сообщалось, что цены на отдых в Крыму упали на 40%. Сентябрьский курорт на двоих может обойтись в 26 тысяч рублей.

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