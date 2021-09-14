Симферополь второй день стоит в длинных пробках

На дорогах Симферополя автомобильные заторы сохраняются второй день подряд Фото: Архив "КП"

Огромные пробки образовались на дорогах Симферополя 14 сентября. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки» заторы достигают 8-9 баллов.

Напомним, местные жители в соцсетях предполагают, что причиной могут быть дорожные работы на участке от площади Куйбышева до Автовокзала.

Ранее сообщалось, что в Крыму 14 сентября ожидается тепло до +27. Также на полуострове пройдут небольшие дожди.

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