Симферополь второй день стоит в длинных пробках

На дорогах Симферополя автомобильные заторы сохраняются второй день подряд
Фото: Архив "КП"
Огромные пробки образовались на дорогах Симферополя 14 сентября. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки» заторы достигают 8-9 баллов.
Напомним, местные жители в соцсетях предполагают, что причиной могут быть дорожные работы на участке от площади Куйбышева до Автовокзала.
Ранее сообщалось, что в Крыму 14 сентября ожидается тепло до +27. Также на полуострове пройдут небольшие дожди.
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