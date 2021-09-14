Строительство опреснителей для Симферополя откладывается

Опреснители нужны Ялте, Симферополь питают подземные источники воды Фото: Архив "КП"

Строительство опреснительной станции для нужд Симферополя откладывается. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- Стоял вопрос по строительству в районе поселка Фрунзе опреснительной станции для Симферополя на 20 тысяч кубометров, - напомнил он. - Пока решения нет.

По словам главы региона, уже определен подрядчик строительства опреснительной станции в Ялте, и это будет пилотный в России проект.

- Ялту строим, по сути это пилот, - подчеркнул Аксенов. - Посмотрим, как будет работать В нашей стране еще таких станций не было.

Возведение опреснителя морской воды в Ялте оценивается в 3 миллиарда рублей. Его площадкой станет территория бывшей нефтебазы в районе ялтинских канализационно-очистных сооружений.

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