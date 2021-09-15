Пляжи Южного берега Крыма в середине сентября забиты туристами

Пляж Гурзуфа. Фото: Алекс Кедми/VK

На Крымском полуострове, судя по погоде, хозяйничает осень, причем не календарная, а самая настоящая. Но в популярных курортных местечках по-прежнему много отдыхающих.

Туристы наслаждаются морским воздухом и красивыми видами. Фото: Алекс Кедми/VK

Вот и пляжи у подножия Медведь-горы удивляют многолюдностью.

Талантливый фотохудожник Алекс Кедми разместил в соцсети свои работы, которые рассказывают, чем живет и дышит Гурзуф в середине сентября.

- Бархатный сезон в Гурзуфе, - так назвал свой фотосет Алекс Кедми.

Аю-Даг - визитная карточка Гурзуфа. Фото: Алекс Кедми/VK

Манящее своей глубиной море, величественная Медведь-гора, ласковое солнышко - все это есть в Гурзуфе.

Крымские гранаты уже почти созрели. Фото: Алекс Кедми/VK

Здесь можно полюбоваться и субтропическими фруктами - гранатами.

Местный мурлыка. Фото: Алекс Кедми/VK

Нашлось место и для вальяжного дворового кота, ведь усатые - негласный символ и талисман Южного берега Крыма.

Кстати, отдыхающих много не только на ЮБК, экс-солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук, погостив в Судаке, написала в соцсети об загруженности курортов Крыма осенью.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50