Пляжи Южного берега Крыма в середине сентября забиты туристами

Пляж Гурзуфа. Фото: Алекс Кедми/VK
На Крымском полуострове, судя по погоде, хозяйничает осень, причем не календарная, а самая настоящая. Но в популярных курортных местечках по-прежнему много отдыхающих.
Туристы наслаждаются морским воздухом и красивыми видами. Фото: Алекс Кедми/VK
Вот и пляжи у подножия Медведь-горы удивляют многолюдностью.
Талантливый фотохудожник Алекс Кедми разместил в соцсети свои работы, которые рассказывают, чем живет и дышит Гурзуф в середине сентября.
- Бархатный сезон в Гурзуфе, - так назвал свой фотосет Алекс Кедми.
Аю-Даг - визитная карточка Гурзуфа. Фото: Алекс Кедми/VK
Манящее своей глубиной море, величественная Медведь-гора, ласковое солнышко - все это есть в Гурзуфе.
Крымские гранаты уже почти созрели. Фото: Алекс Кедми/VK
Здесь можно полюбоваться и субтропическими фруктами - гранатами.
Местный мурлыка. Фото: Алекс Кедми/VK
Нашлось место и для вальяжного дворового кота, ведь усатые - негласный символ и талисман Южного берега Крыма.
Кстати, отдыхающих много не только на ЮБК, экс-солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук, погостив в Судаке, написала в соцсети об загруженности курортов Крыма осенью.
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