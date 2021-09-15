В Симферополе встретили крымскую пловчиху, завоевавшую серебряную медаль на Паралимпиаде в Токио

Крымскую спортсменку в симферопольском аэропорту встретили родные и болельщики Фото: Елизавета КВАЧКОВА

В международном аэропорту «Симферополь» встретили крымскую пловчиху Ани Палян, которая завоевала серебряную медаль на Паралимпийских играх в Токио. Спортсменка выступила в эстафете 4х100 метров комплексным плаванием.

- На соревнованиях была очень сложная борьба. Американские спортсмены все-таки вышли вперед, но завоеванное место нас устроило. Мы очень старались, - поделилась впечатлениями от игр Палян.

Паралимпийской призерше торжественно вручили грамоту Фото: Елизавета КВАЧКОВА

Напомним, крымская спортсменка выступала в российской сборной вместе с пловчихами Анастасией Гонтарь, Елизаветой Сидоренко и Викторией Ищиуловой. Они отстали от американцев на 3,15 секунды.

В активе крымской пловчихи это первая серебряная медаль на Паралимпийских играх. Крымчанка получила эстафету на четвертом месте и вывела сборную РФ на второе.

Ранее сообщалось, что крымские призеры Паралимпийских игр в Токио получат по миллиону рублей. Также выплаты полагаются их тренерам.

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