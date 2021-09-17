В Симферополе развернули 17-метровый триколор в честь начала голосования на выборах в Госдуму

В Симферополе студенты развернули 17-метровый флаг России. Фото: скриншот из видео/Телеграммы из Крыма/telegram

В Крыму студенты провели флешмоб в честь начала голосования на выборах в Госдуму. Молодые люди выстроились в надпись «Твой выбор важен» и развернули 17-метровый флаг Российской Федерации, сообщили в пресс-службе Мининформа республики.

Акция состоялась перед Дворцом культуры профсоюзов в крымской столице.

Напомним, что 17 сентября Крыму началось трехдневное голосование на выборах депутатов Государственной Думы VIII созыва, избирательные участки начали работать в 08.00 утра в Республике Крым и Севастополе. Все электоральные площадки обеспечили необходимыми средствами индивидуальной защиты от COVID-19. Также с 17 по 19 сентября в Крыму будут работать 245 пунктов для проведения вакцинации против COVID-19 и гриппа.

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