Из-за нарушений результаты выборов в Госдуму отменены на участке №288 в Симферополе

Результаты голосования на одном из симферопольских участков признаны недействительными. Фото: Сергей Аксенов/Вконтакте

Результаты выборов в Госдуму на избирательном участке №288 в Симферополе признаны недействительными из-за выявленных нарушений. Об этом сообщил журналистам председатель избиркома Крыма Михаил Малышев.

В течение двух дней представитель комиссии выходила на голосование на дому с несколькими ящиками для бюллетеней (хотя должна была только с одним) и без присутствия наблюдателей. Правоохранительным органам предстоит проверить, почему женщина не выполняла свои обязанности должным образом.

Напомним, по данным Избирательной комиссии Крыма, в республике наибольшее количество голосов получила партия «Единая Россия». За нее на думских выборах проголосовали 63,33% крымчан. На втором месте, как сообщил председатель комиссии Михаил Малышев, находится партия КПРФ с результатом в 9,15% голосов. На третьем ЛДПР - 7,7%, СРЗП набрала 5,93%, а «Новые люди» - 3,96%.

Ранее сообщалось, что Центризбирком РФ не нашел грубых нарушений на думских выборах в Крыму. Преднамеренно ни один гражданин не помешал ходу голосования.

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