Явка на думские выборы в Крыму составила 49,75%

Явка на выборах в Госдуму в Крыму составила 49,75%. Фото: Сергей Аксенов/Вконтакте

В Крыму завершились выборы депутатов в Государственную Думу РФ, явка избирателей на голосование составила 49,75%. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Напомним, по данным Избирательной комиссии РК, в республике наибольшее количество голосов получила партия «Единая Россия». За нее на думских выборах проголосовали 63,33% крымчан.

- Избирательный процесс был максимально открытым, конкурентным и легитимным, безопасность всех его участников обеспечивалась на самом высоком уровне, – заявил Аксенов.

Он выразил благодарность всем избирателям за доверие и политическую зрелось, а также за активное участие в голосовании.

Ранее сообщалось, что из-за нарушений результаты выборов в Госдуму отменены на участке №288 в Симферополе. Член избирательной комиссии не выполнила обязанности должным образом.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50