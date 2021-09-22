После прохладных выходных Крым вновь согреет солнце

В Крыму со следующей недели ожидается потепление Фото: Михаил ПАТЛИС

Жителей Крыма со следующей недели порадует солнечная погода. Как сообщила КП-Крым начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая, после выходных на полуострове ожидается потепление.

- Температура после воскресенья в регионе повысится до 18-23 градусов. Осадков не ожидается, будет тепло, – сказала синоптик.

Напомним, за последние несколько дней в Крыму значительно похолодало. На полуострове по-прежнему действует штормовое предупреждение. По прогнозам метеорологов, в четверг, 22 сентября, температура воздуха днем опустится до 13-15 градусов. Местами ожидаются небольшие осадки. Остывает постепенно и Черное море, температура воды сейчас колеблется в диапазоне 19-22 градусов.

Ранее сообщалось, что из-за изменений климатических условий на полуострове появились непонятные насекомые, которые досаждают местным жителям.

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