Сергей Аксенов назначил нового главу Минстроя Республики Крым

Аксенов назначил исполняющего обязанности главы Минстроя Крыма Фото: Архив "КП"

Глава Крыма Сергей Аксенов назначил временно исполняющего обязанности министра строительства и архитектуры республики. Соответствующий указ опубликован на портале правительства Крыма.

До 22 сентября текущего года должность возглавлял Михаил Храмов, который ушел в отставку по собственному желанию. Соответствующий указ подписал глава РК.

- Возложить временно исполнение обязанностей министра строительства и архитектуры Республики Крым на Петросяна Карлена, первого заместителя министра строительства и архитектуры Республики Крым, – сказано в тексте указа.

Ранее сообщалось, что глава Крыма Сергей Аксенов принял 23 сентября отставку вице-премьера Евгения Кабанова. Соответствующий указ опубликован на портале регионального правительства.

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