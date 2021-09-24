Бывшему вице-премьеру Крыма Кабанову грозит 10 лет тюрьмы

Кабанов занимал должность вице-премьера с ноября 2018 года. Фото: Евгений Кабанов/Facebook

Уволенному вчера вице-премьеру Крыма Евгению Кабанову грозит до 10 лет лишения свободы.

Как передает корреспондент КП-Крым из зала Киевского райсуда Симферополя, где рассматривает вопрос о мере пресечения для экс-чиновника, сам куратор крымской ФЦП свою вину не признает.

- Не считаю себя виновным в хищении, возможно, я пропустил вопрос ценообразования, но в хищении я не причастен. Прошу суд не отправлять меня в СИЗО, - сказал Кабанов во время заседания.

Обвинение при этом инкриминирует ему махинации на 57 млн рублей. Такой ущерб якобы был нанесен бюджету региона от действия Кабанова.

Следствие просит суд поместить бывшего вице-премьера под стражу до 22 ноября.

Напомним, Евгений Кабанов был назначен вице-премьером правительства РК в ноябре 2018 года. Он курировал реализацию Федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя, а также сферу строительства. Кабанов был выдвинут от партии «Единая Россия» как кандидат в депутаты Госдумы по Евпаторийскому округу, однако он сам снял свою кандидатуру в июле. Он мотивировал это тем, что хочет довести до конца реализацию ФЦП в регионе.

23 сентября депутаты Госсовета РК согласовали отставку Евгения Кабанова, позже указ об отставке подписал глава РК Сергей Аксенов.

Уголовное дело против Кабанова возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ – мошенничество, совершенное группой лиц либо в особо крупном размере.

Кроме Кабанова по делу проходят бывший министр строительства Крыма Михаил Храмов и руководитель одной из строительных компаний Роман Журавлев.