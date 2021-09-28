В Симферополе из-за дорожного ремонта перекрыта улица Гоголя

В Симферополе из-за ремонта перекрыта улица Гоголя Фото: Архив "КП"

В Симферополе с 10.00 часов 28 сентября ограничили движение по улице Гоголя, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Уточняется, что проезд недоступен на участке от проспекта Кирова до улицы Крейзера. Временные неудобства связаны с ремонтом дорожного полотна.

- Просим учитывать данную информацию при планировании передвижения по крымской столице, – говорится в сообщении.

Напомним, в Симферополе из-за ремонта до 06.00 часов 29 сентября также перекрыт участок от площади имения Куйбышева до улицы Грибоедова.

Ранее сообщалось, что в крымской столице 28 сентября пропадет свет на 14 улицах. В Севастополе произойдет более масштабное отключение электричества. Перебои с подачей тока возникнут из-за технических работ.

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