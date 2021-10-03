Сергей Аксенов: В Крыму нужен тотальный контроль за движением общественного транспорта

В Симферополе вечером общественный транспорт ходит неважно.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Глава Республики Крым Сергей Аксенов обратил внимание своих подчиненных на маршрутки, автобусы и троллейбусы.
- Нужен тотальный и постоянный контроль за соблюдением расписания движения общественного транспорта, особенно в утреннее и вечернее время, - отметил руководитель РК.
Высокопоставленный чиновник сообщил главам муниципалитетов, что корректная работа общественного транспорта – это один из критериев оценки эффективности их работы.
Глава сам не пользуется маршрутками, но истинное положение знает из обращений, которые к нему поступают от пользователей соцсетей.
Но справедливости ради нужно сказать, что в том же Симферополе общественный транспорт нередко выбивается из графика, потому что в городе идет дорожный ремонт.
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