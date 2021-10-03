Сергей Аксенов: В Крыму нужен тотальный контроль за движением общественного транспорта

В Симферополе вечером общественный транспорт ходит неважно. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Глава Республики Крым Сергей Аксенов обратил внимание своих подчиненных на маршрутки, автобусы и троллейбусы.

Смотреть видеосюжет Cергей Аксенов: Нужен тотальный контроль за соблюдением расписания движения общественного транспорта

- Нужен тотальный и постоянный контроль за соблюдением расписания движения общественного транспорта, особенно в утреннее и вечернее время, - отметил руководитель РК.

Высокопоставленный чиновник сообщил главам муниципалитетов, что корректная работа общественного транспорта – это один из критериев оценки эффективности их работы.

Глава сам не пользуется маршрутками, но истинное положение знает из обращений, которые к нему поступают от пользователей соцсетей.

Но справедливости ради нужно сказать, что в том же Симферополе общественный транспорт нередко выбивается из графика, потому что в городе идет дорожный ремонт.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50