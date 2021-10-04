Центр Симферополя стоит в пробках из-за ремонта на улице Гоголя

В Симферополе образовались пробки из-за дорожного ремонта Фото: Архив "КП"

В центре Симферополя утром 4 октября образовались автомобильные заторы, достигающие четырех баллов, чему свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки».

Особенно сложная ситуация сохраняется на улице Гоголя, где ранее перекрыли участок дороги для проведения ремонта. Напомним, что работы стартовали 28 сентября. Местным жителям и гостям крымской столицы стоит заблаговременно планировать свой маршрут.

Кроме того, пробки образовались по адресам: проспект Победы, улица Шмидта, улица Киевская, бульвар Ивана Франко, улица Генерала Попова, улица Александра Невского, улица Желябова, улица Толстого.

Ранее сообщалось, что в Ялте приступили к масштабному ремонту дорог, пострадавших во время потопа. В городе также приведут в порядок 28 придомовых территорий.

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