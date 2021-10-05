В МКД Симферополя включат отопление не раньше 15 октября

В крымской столице скоро включат отопление в МКД Фото: Архив "КП"

Власти Симферополя приняли решение включить отопление в многоквартирных домах Симферополя не раньше 15 октября, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Напомним, в крымской столице с 5 октября тепло появилось в школах, детсадах, больницах и объектах социально-культурного значения.

- С 15 или с 19 октября (в зависимости от температуры на улице) планируется запустить отопление в многоквартирных домах крымской столицы. Совместно с коллегами придем к консенсусу, соразмерим риски. Если будет прогнозируемое стабильное похолодание, то отдельным постановлением администрации Симферополя будет включено отопление и в многоквартирных домах, – цитирует пресс-служба заместителя главы города Сергея Чернова.

Ранее сообщалось, что в Ялте начали отапливать школы, детсады и больницы. Также без внимания не оставят ковидный госпиталь.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50