Роспотребнадзор назвал города Крыма с высокой заболеваемостью COVID-19 за сутки

в Симферополе за истекшие суки выявлено 100 инфицированных коронавирусом Фото: Виталий ПАРУБОВ

В Роспотребнадзоре представили список городов Крыма, где за последние сутки выявлено больше всего инфицированных коронавирусом.

Так, 100 заболевших зарегистрировано в Симферополе, 42 – в Феодосии, 39 – в Керчи, 30 – в Симферопольском районе, 26 – в Джанкойском районе, 24 – в Евпатории, 22 – в Красноперекопском районе, 20 – в Кировском районе, 20 – в Белогорском районе, 20 – в Судаке. Еще 11 случаев коронавируса зарегистрировали в Советском районе и 5 в Армянске.

Напомним, что в Крыму за последние 24 часа выявили 441 новый случай COVID-19. За последние 24 часа умерли 15 человек. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировали 81 363 случая инфицирования COVID-19, за этот же период в республике с выздоровлением выписано 69 542 человека (505 – за последние сутки). Также с начала пандемии умерло 2 630 пациентов (15 – за истекшие сутки).

Ранее сообщалось, что две школы Симферополя закрыли на карантин из-за COVID-19. Школьники будут сидеть дома две недели.

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