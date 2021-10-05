Некоторые жители Керчи остались без воды из-за ремонтных работ

В Керчи жители некоторых микрорайонов остались без воды Фото: Архив "КП"

В Керчи рабочие приступили к плановому ремонту водных сетей. Из-за этого с 06.00 утра в некоторых районах города нет воды, сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

Уточняется, что работы проводятся в рамках реализации ФЦП. Краны до 24.00 буду оставаться сухими в микрорайоне Аджимушкай, микрорайоне Капканы, а также частично в бывшем Кировском районе.

Напомним, 5 октября также остались без воды жители двух улиц Симферополя. Проводятся технические работы.

Ранее сообщалось, что в крымской столице включили отопление в детсадах, школах и больницах города. В МКД тепло появится после 15 октября.

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