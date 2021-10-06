В Симферополе 6 октября ненадолго перекроют улицу Гоголя

С 10.00 утра в Симферополе временно перекроют улицу Гоголя. Фото: пресс-служба администрации крымской столицы

В Симферополе 6 октября с 10.00 до 11.30 перекроют улицу Гоголя, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Уточняется, что недоступен для проезда будет участок от улицы Толстого до улицы Желябова в связи с проведением ремонтно-строительных работ.

Администрация Симферополя просит жителей и гостей крымской столицы учитывать данные обстоятельства при планировании передвижения по городу, – говорится в сообщении.

Напомним, что перекрытие улицы Гоголя в крымской столице также запланировано на 8 октября. Для автомобилистов организуют маршрут объезда перекрытого участка.

Ранее сообщалось, где в Симферополе и Севастополе 6 октября отключат электричество. На Крымском полуострове идет ремонт электросетей.

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