Где в Симферополе не будет воды 7 октября

В Симферополе по некоторым адресам нет воды Фото: Архив "КП"

Некоторые жители Симферополя 7 октября остались без воды, сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

Так, до 17.00 краны будут сухими по адресам: улица Береговая, переулок Береговой, улица Альминская, переулок Альминский.

Временные ограничения связаны с проведением ремонтных работ на водных сетях.

Напомним, в Симферополе и Севастополе 7 октября по некоторым адресам отключили электричество. Энергетики ремонтируют оборудование.

Ранее сообщалось, что 7 октября на Крымском полуострове день пройдет по накатанной колее: серое небо и штормовое предупреждение. В регионе пасмурно, однако осадков не ожидается.

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