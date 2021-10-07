Следком в Крыму выяснит, как игла от шприца оказалась в семге из магазина

Женщина обратилась с жалобой в Роспотребнадзор и администрацию магазина. Фото: Юлия Кошеренко/Обращения к администрации Симферополя/Facebook

Следком в Крыму выяснит, как игла от медицинского шприца оказалась в соленой семге из гипермаркета.

Напомним, женщина, которой попался неприятный бонус во время трапезы, поделилась информацией о случившемся в соцсетях. Комментаторы предположили, что рыбу могли специально «наколоть», чтобы придать вес продукции.

- Женщиной в одном из гипермаркетов Симферополя приобретен товар в вакуумной упаковке – слабосоленая рыба. Перед использованием данного продукта питания потребителем обнаружена часть медицинского инструментария – канюля с иглой от шприца, – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что крымчанка нашла в хлебе отраву для тараканов. В Роспотребнадзоре рассказали, как быть с «сюрпризом».

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