Коктебель и две улицы Феодосии 8 октября остались без воды

В Симферополе 8 октября по некоторым адресам нет воды Фото: Архив "КП"

Некоторые жители Феодосии и Коктебеля остались без воды 8 октября, сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

Так, в Феодосии до 17.00 краны будут сухими по адресам: улица Крымская, 9, 11, 13, 15, улица Гарнаева, 66, 68. Также водоснабжение до 23.59 ограничено в пгт. Коктебель.

Временные ограничения связаны с проведением ремонтных работ.

Напомним, в Симферополе и Севастополе 8 октября по некоторым адресам отключат электричество. Крымские энергетики ремонтируют оборудование.

Ранее сообщалось, что в Симферополе начнут отапливать многоквартирные дома с 8 октября. Социальные объекты в республике уже начали отапливать.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50