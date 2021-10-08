Количество пассажиров общественного транспорта в Крыму выросло на 26%

Число пассажиров общественного автотранспорта выросло в Крыму на четверть Фото: Архив "КП"

Число перевезенных пассажиров общественным транспортом в Крыму выросло на 26% за год, сообщили в пресс-службе Крымстата.

В январе-августе 2021 года услугами автомобильного транспорта общего пользования Республики Крым (с учетом перевозок индивидуальными предпринимателями) воспользовались 79,5 миллиона пассажиров, что на 26,4% больше, чем за январь-август 2020 года.

- На 22,3% увеличился пассажирооборот. За период с января по сентября 2021 года он составил более 1 миллиарда пассажиро-километров.

Ранее сообщалось, что глава Крыма назвал общественный транспорт рассадником COVID-19. На полуострове расширят маршрутную сеть. В регионе растет количество госпитализаций в связи с распространением ковида. Возросла нагрузка на здравоохранение.

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