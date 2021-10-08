На здание администрации Керчи вернули часы

На здании администрации Керчи установили часы. Фото: Святослав Брусаков/telegram

На здание администрации Керчи вернули оригинальные часы с курантами с изображением парадного герба города, сообщил глава местной администрации Святослав Брусаков.

Оригинальные часы с курантами работают системе GPS, система автоматические может устанавливать точное время по МСК. Также бой часов может сопровождаться любой музыкой. Символично, если это будет мелодия песни Богатикова «Золотая Керчь».

Оригинальные часы с курантами работают системе GPS. Фото: Святослав Брусаков/telegram

- По моей команде над главным входом в здание по улице Кирова, 17 установили огромный циферблат с изображением парадного герба Керчи. Они всегда на этом месте были, – сообщил Брусаков.

Ранее сообщалось, что Детский парк Симферополя украсили пышными кустами хризантем. Также душистые растения теперь цветут в сквере имени Тренева. Кроме того, радуют местных жителей и морозоустойчивые астры, которые цветут в Ботаническом саду Крымского федерального университета.

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