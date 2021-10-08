Глава Крыма ревакцинировался от COVID-19 препаратом «Спутник Лайт»

Глава Крыма ревакцинировался препаратом «Спутник Лайт». Фото: Сергей Аксенов/Вконтакте Фото: Архив "КП"

Глава Крыма Сергей Аксенов ревакцинировался 7 октября препаратом «Спутник Лайт». По его словам, такое решение он принял из-за роста числа заболеваний коронавирусом в регионе. Он убежден, что лучший способ обезопасить себя – привиться.

- Сегодня ревакцинировался «Спутником» – одноразовая, однокомпонентная вакцина. Чувствую себя прекрасно, замечательно. Решение такое принял, исходя из сложившейся ситуации – количество зараженных растет, другого пути, кроме разобщения и вакцинации, нет, – сообщил глава республики.

Он призвал местных жителей также пройти вакцинацию.

Прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией в Крыму составляет 27%, средний по РФ – 14%. Всего с начала пандемии в республике заразились коронавирусом более 82 тысяч человек, выздоровели более 70 тысяч пациентов.

Напомним, что за последние 24 часа в Республике Крым выявили 472 новых инфицированных коронавирусом. Ялта, Алушта и Феодосия находятся в лидерах по распространению инфекции. В местных медучреждениях активными темпами разворачивают новые койки для заболевших.

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