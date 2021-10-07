Ялта, Алушта и Феодосия в лидерах по распространению коронавируса

Прививочная кампания пошла на минус, статистика заболеваемости - в плюс Фото: Виталий ПАРУБОВ

Рост заболеваемости коронавирусом в Крыму за неделю составил 27%, при среднем в РФ 14%. Среди лидеров курортные города полуострова - Алушта, Ялта, Феодосия.

- Большинство заболевших поступают в больницы, поэтому мы экстренно разворачиваем наш дополнительный коечный фонд, - сообщила вице-премьер правительства республики Елена Романовская. - При этом больные поступающие и вчера, и сегодня, в основном, уже требуют кислородной поддержки.

По информации вице-премьера, сейчас лечение от коронавируса проходят 4 959 человек, из них около 3,5 тысяч в стационарах. В тяжелом и крайне тяжелом состоянии пребывают 332 пациента, 9 из них подключены к ИВЛ.

- 96% тяжелых больных - граждане старше 60 лет с хроническими заболеваниями, - подчеркнула Романовская. - Коэффициент распространения в Крыму больше 1, что вынуждает принимать дополнительные ограничительные меры.

Закрытия предприятий или отдельных отраслей бизнеса не предполагается, однако за соблюдением ограничений, ношением масок и вакцинацией от COVID-19 будут следить тщательнее. Так с 11 октября ужесточают профилактические меры: все сотрудники в возрасте 65 лет и старше переходят на дистанционную форму работы, как и каждый второй муниципальный и государственный служащий, не занятый в технологическом процессе.

С 11 октября приостанавливаются льготы на проезд в общественном транспорте для граждан старше 65 лет. Работодатели предприятий всех форм собственности, где в коллективе меньше 80% вакцинированных, еженедельно обязаны за свой счет тестировать всех сотрудников. Для сокращения контактов в медучреждениях отменяется плановая диспансеризация населения.

За 6 октября в Крыму зарегистрировали 461 случай ковида. Всего с начала периода наблюдений выявили 82 276 человек с коронавирусом.

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