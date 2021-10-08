На базе роддома в Симферополе продолжает работать ковидный госпиталь

На базе роддома №2 в Симферополе продолжает работать госпиталь для больных COVID-19 Фото: Виталий ПАРУБОВ

На базе роддома №2 в Симферополе продолжает работать госпиталь для больных COVID-19. Рост заболеваемости коронавирусом в Крыму за неделю составил 27%, при среднем в РФ 14%. Среди лидеров по росту заболеваемости коронавирусом находятся Алушта, Ялта, Феодосия.

- Мы думали, что в этот сезон в ковидный госпиталь мы не попадем. Принято решение: нас закрыли, – цитирует «Крым 24» главного врача медицинского учреждения Илья Глазков.

Он уточнил, что одно из отделений учреждения сохранили под акушерство и гинекологию для пациенток, инфицированных COVID-19.

- У нас полностью роддом ковидный, три отделения. Одно из них – отделение по акушерству и гинекологии, где лежат женщины, заболевшие ковидом, с беременностью, гинекологическими болезнями, акушерский профиль, – приводит СМИ словам Глазкова.

По его словам, в настоящий момент в ковидном отделении акушерства и гинекологии находятся 30 беременных, 8 женщин после родов и 8 детей.

Количество свободных коек резко сокращается. Если 7 октября в учреждении было 8% свободного коечного фонда, 8 октября уже 6%, несмотря на то, что прошедшей ночью в госпитале развернули 40 дополнительных мест.

Ранее сообщалось, что на территории Республики Крым за последние 24 часа выявлено 472 новых инфицированных коронавирусом.

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