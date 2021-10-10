За последние сутки в Крыму выявили 519 новых случаев заболевания Covid-19

В Крыму реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Архив "КП"

За 9 октября на территории Республики Крым зарегистрировано 519 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 83 760 положительных на Covid-19. Такие данные приводит Минздрав РК.

Количество выздоровевших за сутки составляет 105 человек, выздоровевших за весь период – 71 191 человек.

- За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 8 580 человек, – говорится в сообщении.

Напомним, в республике развернут новые койки для больных COVID-19. В регионе активно увеличивается рост инфицированных. Такое решение принято в связи с ростом больных коронавирусом в регионе за сутки.

Ранее сообщалось, что Крыму есть около 200 тысяч доз вакцины от COVID-19

Местных жителей призывают прививаться от новой инфекции.

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