Где в Симферополе нет воды 10 октября

Воды по указанным адресам не будет временно Фото: Архив "КП"

Некоторые жители Симферополя 10 октября остались без воды, сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

Так, в крымской столице до 17.00 краны будут сухими по адресам: переулок Карьерный, а также прилегающие улицы и переулки. Временные ограничения связаны с ремонтом на водных сетях.

Ранее сообщалось, что 10 октября в Крыму по-прежнему прохладно, нет и намека на комфорт золотой осени. Одна отрада – по прогнозам метеорологов в ближайшие дни норд-ост потеряет свою силу, станет теплее на 2-3°. Синоптики прогнозируют потепление, которое продержится в регионе до среды. С 13 октября на территории полуострова пройдет холодный фронтальный раздел, который принесет с собой дожди, снова усилится юго-западный ветер.

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