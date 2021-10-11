В соцсети появилось забавное фото из Ялты: Когда психанул в масочный режим

Снимок вызвал бурную реакцию у пользователей соцсети. Фото: ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VK

Мужчина, укутанный с головы до ног в белую простынь, с кепкой на голове и в солнцезащитных очках, сидит на лавочке у моря – такой снимок появился в одном из популярных крымских пабликов.

- Кого только не встретишь на набережной Ялты, - гласит пост, который сопровождает фото.

Забавный снимок, сделанный на набережной Приморского пляжа Ялты, живо прокомментировали пользователи соцсети: «Когда психанул в масочный режим»; «Максимально защищен»; «Каспер-привидение»; «Молодцы ребята! Позитив дарят людям!»; «Маска растянулась после стирки».

Да, ситуация с коронавирусом на полуострове действительно непростая – за сутки фиксируют свыше полутысячи заболевших ковидом. Вот и меры по противодействию распространения заразе, включая масочный режим, как и прежде актуальны.

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