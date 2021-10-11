Жителей Симферополя призвали пройти вакцинацию от COVID-19

Жителям Симферополя напомнили про необходимость вакцинации от коронавируса Фото: Виталий ПАРУБОВ

В Симферополе продолжают работать пункты вакцинации от COVID-19, сообщили в пресс-службе местной администрации. Напомним, что с 11 октября в Крыму начали действовать новые коронавирусные ограничения.

Вакцинация проводится на территории Симферополя в 6 стационарных пунктах:

– Симферопольская поликлиника № 4 (улица Лизы Чайкиной, 5); – Симферопольская поликлиника № 2 (улица Лермонтова, 3); – Симферопольская поликлиника № 3 (улица Гоголя, 4); – Симферопольская поликлиника № 5 (улица Яблочкова, 22, п. Грэсовский); – Симферопольская городская клиническая больница №7 (улица 60 лет октября, 30); – Симферопольская клиническая больница (улица Киевская 142).

Также в 5 мобильных пунктах:

– ТРЦ «Меганом» (Евпаторийское шоссе, 8, с 10.00 до 15.00, будние дни); – ТРЦ «FM» (улица Ясная, 37а, бутик №16 с 13.00 до 18.00 будние дни, суббота и воскресенье с 10.00 до 14.00); – ТРЦ «Палас» (проспект Кирова, 78, с 10.00 до 16.00, будние дни); – перекресток улица Пушкина и Карла Маркса, с 09.00 до 18.00 будние дни; – ТРЦ Южная Галерея «Ашан» с 10.00 до 15.00 будние дни.

Согласно новым коронавирусным ограничениям, с новой рабочей недели все сотрудники в возрасте 65 лет и старше переходят на дистанционную форму работы в обязательном порядке. Также приостанавливаются льготы на проезд в общественном транспорте для граждан старше 65 лет. С понедельника работодатели предприятий всех форм собственности, где в коллективе меньше 80% вакцинированных, еженедельно обязаны за свой счет тестировать всех сотрудников.

Ранее сообщалось, что в Крыму наблюдается активный рост количества инфицированных за сутки, в связи с этим в регионе начнут разворачивать дополнительные койки для больных.

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