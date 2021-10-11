Некоторые жители Керчи остались без воды из-за аварии на сетях

В Керчи произошла масштабная авария на водных сетях Фото: "КП" Архив

В центре Керчи на выходных произошла авария на водных сетях. В результате без воды остались жители прилегающего района. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Бригада рабочих приехала на место ЧП сегодня, 11 октября. На данный момент они занимаются ликвидацией порыва. По данным «Воды Крыма», работы будут проводиться до полуночи.

Краны остались сухими на улицах Свердлова, Митридатская, Ленина, Театральная и на переулке Босфорский. Кроме того, в результате еще одной аварии без воды остались жители ряда домов на улице Крупской.

Напомним, в понедельник некоторые улицы Симферополя также остались без воды. Кроме того, временные неудобства местные жители терпят в связи с отсутствием электричества по некоторым адресам.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50