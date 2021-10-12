В Симферополе благоустройство дворов находится на финальной стадии

Совсем скоро жители Симферополя смогут оценить результат ремонта во дворах при МКД. Фото: скриншот из видео/пресс-служба администрации крымской столицы

В Симферополе подходит к концу благоустройство дворов при многоквартирных домах, сообщил глава местной администрации Валентин Демидов. По его словам, работы в настоящий момент продолжаются на 17 дворовых и 5 общественных пространствах города.

- Десять дворовых территорий полностью заасфальтированы, три находятся на финальной стадии. Остались 4 дворовых территории, на которых требуется усиление, – отметил глава администрации Симферополя.

Напомним, также на финальной стадии ремонта находится площадь имени Ленина. Глава крымской столицы заверил, что объект будет выглядеть достойно. Атмосфера зимних праздников в центре города будет волшебной.

Ранее сообщалось, что власти Симферополя ищут средства на благоустройство набережной реки Салгир. Также необходимо продолжить очистку русла водной артерии.

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